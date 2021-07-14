Дипломаты ШОС приняли заявление по Афганистану. События дня

Главы МИД стран ШОС приняли заявление по Афганистану Министры иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества подтвердили готовность содействовать афганскому народу в стремлении к урегулированию кризиса. Соответствующее заявление политики приняли по итогам встречи группы «ШОС — Афганистан» в Душанбе. «Государства-члены ШОС подтверждают готовность и далее развивать сотрудничество с Афганистаном в борьбе с вызовами и угрозами безопасности в регионе, прежде всего с терроризмом и наркопреступностью», — подчеркнули министры в совместном коммюнике. Главы внешнеполитических ведомств уверены, что достижение мира в Кабуле — один из ключевых факторов стабильности в регионе. В стране наблюдается эскалация напряженности, связанная с решением Соединенных Штатов вывести из Афганистана свой вооруженный контингент. На этом фоне активизировались боевики запрещенного на территории России экстремистского движения «Талибан», которые уже захватили часть афганских территорий.

Блогер Бил получил два года ограничения свободы за ДТП Пресс-служба Пресненского суда / Эдвард Бил получил два года ограничения свободы и на три года лишен водительских прав. Такое решение огласил Пресненский суд Москвы по делу о ДТП на Смоленской площади. Скандально известный блогер не сможет покидать дом с 20:00 до 08:00 часов, выезжать за пределы столицы и Московской области и без предупреждения менять место жительства. Весной Эдвард Бил спровоцировал резонансную аварию: он вылетел на встречку и протаранил четыре автомобиля, когда снимал очередное видео. В ДТП серьезно пострадала женщина, которой виновник дорожной драмы выплатил компенсацию.

В Кремле прокомментировали массовую драку мигрантов pixabay.com / Власти России не фиксируют в стране напряженности на межнациональной почве. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал массовое столкновение мигрантов в районе московской станции метро «Кузьминки». Вместе с тем в Кремле отметили, что происшествие заслуживает пристального внимания со стороны правоохранительных органов. «Не фиксируем проблем в этой сфере, кроме текущих, обычных бытовых, которые есть в любой точке земного шара», — заявил представитель Кремля. Накануне стало известно о массовой драке гастарбайтеров в столице в районе метро «Кузьминки». В столкновении принимали участие граждане Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Более 100 участников конфликта по решению суда будут выдворены из России. Кроме того, Кузьминский суд Москвы арестовал на 15 суток шестерых участников потасовки. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».