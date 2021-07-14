Близняшки Король прокомментировали слухи о романе с Прилучным

Москва, 14 июля. Известного актера Павла Прилучного заподозрили в романе с близняшками Екатериной и Волгой Король после активного отдыха на яхте. Блондинки впервые прокомментировали эти слухи.

Некоторое время назад в Сети стали активно обсуждать фотографии, на которых звезда сериала «Мажор» позирует во фривольных позах в компании двух длинноногих блондинок. Многие предположили, что артист изменяет своей возлюбленной, актрисе Мирославе Карпович.

Выяснилось, что девушки долгое время пели в коллективе Queens, а теперь активно выступают дуэтом. По словам артисток, они с Прилучным дружат давно и удивлены, что после публикации кадра возник такой ажиотаж.

«У нас в социальных сетях много фотографий со звездами. С [рэпером] Моргенштерном, группой «Иванушки International». Но почему-то бурный интерес вызвали кадры с Павлом. Думаю, это связано с тем, что Паша — невероятно харизматичный, красивый парень. Он нравится людям, поэтому всех так интересует его личная жизнь», — рассказала одна из близняшек в интервью изданию StarHit.

Исполнительницы сразу же опровергли все слухи о возможном романе с популярным актером. По словам Король, на том судне вместе с ними были еще люди, и Прилучный рассказывал всем о своих проектах.

«Мы в тот день прекрасно отдохнули, но были не втроем. С нами были друзья, [певец] Михаил Турецкий с семьей. Так что все эти слухи — полная глупость. В повседневной жизни Павел очень простой человек. Он показывал нам свои треки, которые записал для фильма, рассказывал о новых проектах», — сообщили сестры журналистам.

Однако некоторые СМИ все же считают, что артистки недоговаривают правду. Одна из сестер ранее заявила, что не хочет раскрывать правду, поскольку «счастье любит тишину», сообщает «Вечерняя Москва».

Личная жизнь одного из главных красавцев отечественного шоу-бизнеса всегда интересовала его поклонников. Недавно в Сети стали активно распространяться слухи о возможном участии Прилучного в популярном шоу «Холостяк».