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В Госдуме назвали число жителей ЛДНР, получивших гражданство России
Политика
В Госдуме назвали число жителей ЛДНР, получивших гражданство России
Федеральное агентство новостей

Луганск, 14 июля. Более 600 тысяч жителей республик Донбасса стали гражданами России, получив паспорт в упрощенном порядке, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Выступая на «Форуме граждан России» в Луганске, парламентарий уточнил, что гражданство РФ получили 611 тысяч жителей ЛДНР. Ежедневно их число растет, добавил он.

«Я думаю, что до конца года два миллиона граждан России будут проживать на этой исконно российской земле», — сказал Водолацкий журналистам.

В июне глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что миграционная служба республики упростит процедуру оформления СНИЛС и регистрации на Госуслугах для жителей Донбасса, которые получили гражданство России.

Ранее Зеленский дал интервью местному телеканалу, в котором сообщил, что в случае провала переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе придется отгораживать регион стеной. Он даже готов вынести этот вопрос на референдум.

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