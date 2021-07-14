Чертовски красивая Кейт Мосс стала лицом бренда Ким Кардашьян

Лос-Анджелес, 14 июля. Буквально вчера Ким Кардашьян на официальной странице своего нового бренда нижнего белья SKIMS опубликовала фотографию неповторимой Кейт Мосс.

«Она — икона моды. Она — определение стиля целого поколения, и для меня большая честь представить ее этим летом как новое лицо SKIMS», — гласит подпись под снимком.

Фотографии сделала Донна Троул. Ким рассказала трогательную историю знакомства с Кейт Мосс.

«Впервые я встретила Кейт в 2014-м благодаря Риккардо Тиши. Меня сразу поразили ее дерзкие шутки и подлинная классическая красота. Она модная икона, оказавшая влияние на культуру и стиль», — рассказала она.

Новая коллекция белья Кардашьян уже доступна на официальном сайте бренда.

Бренд SKIMS основан в 2019 году, Кардашьян на первом этапе его создания решила сделать упор на базовые модели, используя нейтральные расцветки и широкий диапазон размеров. Сама 47-летняя модель тоже тепло высказалась о SKIMS.

«То, что делает Ким для своего бренда, — свежо и актуально, ее нижнее белье идеально садится на разные женские фигуры», — заявила она.

Ранее сообщалось, как Ким Кардашьян опозорилась во время поездки в Ватикан.