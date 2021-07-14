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Вице-спикер Госдумы поставил на место ЕСПЧ словами о равенстве россиян перед законом
Политика
Вице-спикер Госдумы поставил на место ЕСПЧ словами о равенстве россиян перед законом
Пресс-служба заместителя председателя ГД Петра Толстого

Москва, 14 июля. Граждане России равны перед законом без дополнительных прав для меньшинств. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Представитель «Единой России» в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» прокомментировал реакцию Европейского суда по правам человека на отказ регистрировать отношения однополых пар в РФ. ЕСПЧ назвал такое решение несправедливым. По словам Толстого, европейцев бесит равенство всех россиян перед законом.

«Дополнительных прав для людей, потому что они относят себя к меньшинствам, не возникает», — отметил вице-спикер Госдумы.

Толстой также прояснил положение представителей ЛГБТ-сообществ в Европе. Политик считает, что такие люди пытаются навязать свою исключительность и дополнительные права.

Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал геям пойти с требованием в то место, о котором печется ЕСПЧ. Политик поблагодарил принятие в Конституцию РФ поправок о заключении брака между мужчиной и женщиной.

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