Чартерные авиарейсы из России в Египет могут запустить в середине августа

Москва, 14 июля. Запуск чартерных авиационных рейсов между Россией и Египтом ожидают в стране к середине августа.

Первое время количество рейсов не будет превышать 50% от числа, которое было в 2015 году. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Самолеты начнут летать на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Оперштаб ранее сообщил, что Россия также возобновляет авиационное сообщение с Францией и Чехией. Самолеты начнут летать с 24 июля этого года. Четыре раза в неделю рейсы будут осуществляться из Москвы. Два раза в неделю можно будет улететь из Санкт-Петербурга.