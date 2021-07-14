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Чартерные авиарейсы из России в Египет могут запустить в середине августа

  /   Обновлено: 14 июля 2021 16:16
Общество
Чартерные авиарейсы из России в Египет могут запустить в середине августа
pxhere.com

Москва, 14 июля. Запуск чартерных авиационных рейсов между Россией и Египтом ожидают в стране к середине августа.

Первое время количество рейсов не будет превышать 50% от числа, которое было в 2015 году. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Самолеты начнут летать на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Оперштаб ранее сообщил, что Россия также возобновляет авиационное сообщение с Францией и Чехией. Самолеты начнут летать с 24 июля этого года. Четыре раза в неделю рейсы будут осуществляться из Москвы. Два раза в неделю можно будет улететь из Санкт-Петербурга.

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