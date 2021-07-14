Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля

Москва, 14 июля. Авиасообщение с Францией и Чехией будет возобновлено 24 июля. Самолеты будут отправляться в эти страны по четыре раза в неделю из Москвы, два раза — из Санкт-Петербурга.

Россия возобновляет авиаперелеты во Францию и Чехию. Самолеты будут следовать по маршрутам Москва — Париж и Москва — Ницца с частотой четыре рейса в неделю. В перечисленные города Франции также можно будет попасть самолетом из Санкт-Петербурга: рейсы будут отправляться из аэропорта Пулково два раза в неделю. В Чехию можно попасть только самолетом из Москвы. Отмечается, что частота авиарейсов в Прагу составляет четыре раза в неделю.

Как сообщалось ранее, ряд российских городов возобновил авиасообщение с Турцией 12 июля. В список городов вошли Сочи, Тюмень, Волгоград, Барнаул, Воронеж, Калуга, Липецк и другие.