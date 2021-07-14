Маркетолог дал отповедь критикующим тату с QR-кодами антипривочникам

Опасения противников вакцинации в том, что всех людей рано или поздно заставят наносить QR-коды на тело, абсолютно бессмысленны, так как в современном обществе и так уже нет понятия цифровой приватности. Об этом ФАН заявил член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев, комментируя предложение делать временные татуировки на теле со штрихкодами для входа в рестораны и кафе Москвы.

Маркетолог сообщил, что оценивает эту идею спокойно и с большой толикой юмора. Он подчеркнул, что разговоры антипрививочников о том, что всех людей чипируют и татуируют, ведутся не от большого ума.

«Информацию о себе мы и так успешно предоставляем всем, кому надо и кому не надо, находясь в социальных сетях, имея смартфоны и умные часы, — напомнил собеседник ФАН. — Вся информация о нас содержится там, и о нас знают гораздо больше, чем мы сами знаем о себе. Этот цифровой след непрерывен, он считывается и анализируется. Поэтому, прежде чем плакать из-за смешных QR-кодов в виде временных татуировок на руке, надо задуматься — без смартфона никуда уже не деться, если ты забыл его дома, то это уже трагедия».

Григорьев добавил, что люди уже давно живут в цифровом пространстве, поэтому бессмысленно делать вид, что сейчас в человеческой цивилизации происходит какое-то трагическое событие.

«Я действительно вижу сейчас в интернете волну психоза на тему конца света, — заметил эксперт. — Но подавляющее большинство людей уже давно пользуется цифровыми сервисами. Есть такая народная мудрость: «Снявши голову, по волосам не плачут». Если вы давно уже успешно сдали свою приватность, то почему сейчас обнаруживаете конец света? Вы не поздно проснулись?»

Член совета Гильдии маркетологов продолжил, что, скорее всего, люди заинтересуются временной татуировкой с QR-кодом ради смеха.

«Понятно, что код можно предъявить и со смартфона, — заключил Николай Григорьев. —Татуировка — абсолютно развлекательная история. Эта инициатива не повлияет на мотивацию пойти вакцинироваться, это всего лишь молодежный хайп, выпендреж».

Ранее москвичам, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию, предложили делать временные татуировки на теле. Горожане, таким образом, смогут посещать рестораны и кафе в Москве, показывая татуировку с QR-кодом. Изображение продержится в течение 14 дней. Идею предложили с целью напомнить о важности вакцинации и привлечь внимание к заведениям общепита.