Перечислены самые популярные подержанные кроссоверы на рынке России

Москва, 14 июля. Составлен список наиболее популярных кроссоверов и внедорожников на российском вторичном рынке во втором квартале 2021 года. Результатами поделились специалисты «Авито Авто».

Согласно представленным данным, модель Lada 4×4 оказалась самым продаваемым кроссовером на вторичном рынке. Медианная стоимость подержанного транспортного средства находится на уровне 180 тысяч рублей. Второе место рейтинга занимает Chevrolet Niva со средней ценой 300 тысяч рублей, передают «Автоновости дня».

Третья строчка досталась кроссоверу Renault Duster. Приобрести автомобиль можно за 709 тысяч рублей. На четвертой позиции значится Toyota RAV4. Стоимость машины составляет 1,36 млн рублей. Замыкает пятерку лидеров Nissan Qashqai, который обходится покупателям в 790 тысяч рублей.

Первое полугодие продемонстрировало снижение интереса в отношении Largus на лизинговом рынке. Соответствующую модель с первого места рейтинга вытеснила «Газель».