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Закон о функционировании украинского языка получил конституционный статус

  /   Обновлено: 14 июля 2021 16:09
Политика
Закон о функционировании украинского языка получил конституционный статус
pixabay.com

Киев, 14 июля. Конституционный суд Украины признал соответствие закона о функционировании украинского языка в Конституции страны.

Стоит отметить, что ранее 51 депутат Верховной рады подали в Конституционный суд обращение в связи с тем, что закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» дискриминирует нацменьшинства. Однако суд отклонил эту претензию после разбирательства.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что побудило его написать статью об Украине. Одной из причин стало принятие закона о коренных народах страны.

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