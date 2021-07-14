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Ливия намерена передать управление больницами египетским компаниям
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Ливия намерена передать управление больницами египетским компаниям
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 14 июля. Ливийские власти рассматривают возможность передачи управления некоторыми больницами специализированным египетским компаниям. Этот вопрос министр здравоохранения Али аз-Занати поднял во время встречи с послом Каира Мухаммадом Сарватом Салимом.

Переходное Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой в последнее время стремится привлечь как можно больше квалифицированных кадров в области медицинских услуг. После многолетнего конфликта в стране наблюдается острая нехватка специалистов.

Встреча Аз-Занати с египетским послом касалась различных аспектов сотрудничества, направленного на обмен опытом и развитие сектора здравоохранения в Ливии. В частности, стороны обсудили создание механизма, упрощающего процедуры оформления въездных виз для граждан, направляющихся в соседнее государство на лечение.

Особое внимание чиновники уделили активизации некоторых меморандумов о взаимопонимании и соглашении с целью привлечения в страну основного и вспомогательного медицинского персонала, а также развития сотрудничества в области первичной медико-санитарной помощи и подготовки национальных специалистов.

В свою очередь, египетские компании намерены вернуться к работе в Ливии. В свете обширных планов ПНЕ по восстановлению страны в настоящий момент существуют многочисленные возможности для иностранных предприятий, особенно в сферах инфраструктуры, услуг и нефти.

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