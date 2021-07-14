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Валерий Меладзе объяснил, почему его брат не мог домогаться певицы Ани Лорак
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе объяснил, почему его брат не мог домогаться певицы Ани Лорак
Global Look Press  /  Natalya Loginova

Москва, 14 июля. Певец Валерий Меладзе встал на защиту брата Константина на фоне обвинений в харассменте. Артист не верит, что продюсер был заинтересован в исполнительнице Ани Лорак.

Карьера продюсера и композитора Константина Меладзе оказалась в шатком положении после обвинений со стороны певиц Ани Лорак и Оли Поляковой. Девушки заявили, что столкнулись с харассментом во время сотрудничества с наставником.

Артист Валерий Меладзе оказался возмущен скандалом вокруг брата. Он подробно обсудил острую ситуацию в интервью телеведущей Ксении Собчак и объяснил, почему сомневается в обвинениях Ани Лорак.

«Если задать вопрос самой Каролине (Каролина Куек, настоящее имя певицы. — Прим. ФАН), она не сможет объяснить, к чему она все это ляпнула. Он не делал ей никаких непристойных предложений, такого быть не могло, Лорак не входила в сферу его интересов», — заявил артист.

Меладзе убежден: его брат является интеллигентным человеком, который не мог домогаться своих подопечных. Артист также предположил, что причиной ссоры Константина Меладзе с певицей могли стать творческие разногласия.

Помимо Ани Лорак, музыкант вспомнил обвинения со стороны Оли Поляковой и назвал ее «фриком». В ответ певица жестко раскритиковала Меладзе за попытки выгородить брата.

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лорак домогательства меладзе
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