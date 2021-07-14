Директора башкирского пансионата осудили на три года по делу о пожаре с 11 погибшими

Уфа, 14 июля. Руководитель пансионата в Башкирии отправится на три года в колонию по делу о ЧП, в котором погибли 11 человек.

Было установлено, что осужденная в период с начала 2018 по декабрь 2020 года организовала в деревне Ишбулдино дом престарелых. В пансионате проживали не менее 14 постояльцев. Женщина, зная о том, что в частном доме не оборудовали должным образом пожарную безопасность, продолжила его использование. Эти нарушения привели к тому, что 15 декабря 2020 года в доме престарелых произошел пожар, во время которого погибли 11 пенсионеров.

Суд назначил местной жительнице три года исправительной колонии общего режима. Ей также вынесли дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по оказанию социальных услуг гражданам на два года.