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Перечислены факторы, влияющие на курс рубля
Экономика
Перечислены факторы, влияющие на курс рубля
pixabay.com

Москва, 14 июля. Несмотря на интенсивный рост нефтяных котировок, рубль остается под давлением, и его курс превышает 74 рубля за доллар, считает экономист Максим Петроневич.

Негативные внешние факторы, в том числе информация об очередном всплеске заболеваемости коронавирусом в Соединенных Штатах и Европе, также влияют на укрепление российской нацвалюты. Ситуация с COVID-19 в настоящий момент увеличивает риски снижения стоимости сырьевых товаров, отметил специалист в авторской колонке для агентства «Прайм».

Помимо внешнего давления, на российскую валюту оказывает влияние и увеличение закупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Несмотря на то, что доллар исключили из Фонда национального благосостояния, министерство по-прежнему проводит интервенции на валютном рынке.

Вопреки негативным факторам, рубль может укрепить свои позиции к осени, заявил ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

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доллар рубль максим петроневич
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