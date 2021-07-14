Перечислены факторы, влияющие на курс рубля

Москва, 14 июля. Несмотря на интенсивный рост нефтяных котировок, рубль остается под давлением, и его курс превышает 74 рубля за доллар, считает экономист Максим Петроневич.

Негативные внешние факторы, в том числе информация об очередном всплеске заболеваемости коронавирусом в Соединенных Штатах и Европе, также влияют на укрепление российской нацвалюты. Ситуация с COVID-19 в настоящий момент увеличивает риски снижения стоимости сырьевых товаров, отметил специалист в авторской колонке для агентства «Прайм».

Помимо внешнего давления, на российскую валюту оказывает влияние и увеличение закупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Несмотря на то, что доллар исключили из Фонда национального благосостояния, министерство по-прежнему проводит интервенции на валютном рынке.

Вопреки негативным факторам, рубль может укрепить свои позиции к осени, заявил ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.