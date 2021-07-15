Россия стала главной целью нового углеродного налога Евросоюза

Представленный Еврокомиссией план сокращения выбросов углекислого газа может подорвать экономическое сотрудничество России и ЕС. Наша страна, в случае его воплощения в жизнь, попадет в крайне жесткий налоговый и таможенный режим в торговых взаимодействиях с ЕС, так как практически весь ключевой российский экспорт в Евросоюз будет подлежать драконовскому налогообложению.

Каким образом Брюссель будет добиваться своих целей по климатической повестке и как Россия относится к этим новым инициативам ЕС — в материале ФАН.

Между свободой торговли и климатом

Цель выдвинутого Еврокомиссией на рассмотрение пакета законодательных мер под условным наименованием «Попасть в 55» (Fit for 55) — достижение странами ЕС объема эмиссии парниковых газов в 55% от уровня 1990 года.

Европейская комиссия уже фактически следует этому курсу. Более трети масштабного пакета мер по восстановлению экономики, направленного на возрождение европейских стран, опустошенных коронавирусными ограничениями, прямо выделяется на цели, ориентированные на климат.

Учитывая последствия и необходимый объем перераспределения налоговых и финансовых потоков, эти предложения Еврокомиссии однозначно станут предметом интенсивной критики со стороны многих промышленных и экологических групп, причем даже внутри ЕС. Ведь в ближайшее время рамочные документы должны будут пройти законодательные согласования на национальном уровне. Почти однозначно они встретят активное сопротивление из-за очень разных энергетических подходов в странах — членах Евросоюза. Ведь, кроме Германии и Дании, уже активно переходящих на «зеленые» источники энергии, в ЕС есть такие страны, как Польша, активно использующая каменный и бурый угли, и Франция или Венгрия, где производство электроэнергии полностью зависит от фактора атомной энергетики.

Однако наиболее спорным элементом новой политики ЕС грозит стать так называемый «Механизм пограничной корректировки выбросов углерода». В его рамках предлагается облагать заградительными таможенными пошлинами иностранные компании, активно использующие при производстве своей продукции энергию из ископаемого топлива. Это приведет к повышению цен на некоторые товары, в частности на стальную продукцию, удобрения, алюминий и продукцию нефтехимии. Цель такого «углеродного налога» — ослабить давление на европейских производителей, которые сокращают выбросы, но с трудом конкурируют с импортерами, не имеющими таких же экологических ограничений.

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Главный же вопрос — механизм «углеродного налога» нарушает принципы свободной торговли, положенные в основу существования Всемирной торговой организации. Вводя такого рода налог, Евросоюз фактически выступает против свободы торговли, решительным защитником которой он выступал с момента организации ВТО. При этом многие страны, в частности Россия, Индия и Китай, уже высказались крайне отрицательно против введения такого налога, рассматривая его недопустимую протекционистскую меру.

Под ударом — Россия

Хотя в глобальном масштабе главным пострадавшим от введения нового «углеродного налога» может оказаться Китай, на первом этапе основной удар от продекларированного введения таможенных пошлин придется на Россию. Согласно опубликованному в феврале текущего года отчету Еврокомиссии, на нашу страну приходилось 65% импорта угля и угольной сажи (первое место в ЕС), 34% импорта минеральных удобрений (первое место в ЕС), 16% импорта стали (первое место в ЕС) и 12% импорта алюминия (второе место в ЕС, после Норвегии).

Существенной была доля России в импорте в ЕС бумаги и нефтепродуктов. Единственная позиция с тяжелым «углеродным следом», по которой у России нет существенного экспорта в Евросоюз, — это цемент, где пальму первенства делят Турция, Украина и Белоруссия.

Экономические потери для России в новых планах ЕС закладываются весьма существенные — согласно оценкам экспертов, за период до 2030 года Россия может потерять от европейских «зеленых» инициатив огромную сумму — от 33 млрд до 50 млрд долларов. ЕС же объявил, что собирается работать с США и другими партнерами над созданием мирового «климатического клуба», члены которого будут применять аналогичные меры по регулированию новых «углеродных» границ.

Россия настаивает на том, что предложенная ЕС методика расчета «углеродного следа» — однобока и тенденциозна, она не учитывает особенности национальных экономик. Например, тот факт, что Россия находится в высоких широтах с суровым климатом, где даже вопрос выживания напрямую зависит от интенсивного использования ископаемого топлива. Евросоюз полностью игнорирует роль российских лесов, которые, как выяснилось недавно, являются одним из главных биологических поглотителей углекислого газа.

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Судя по всему, основной тяжелый бой за формат и суть предлагаемых «углеродных налогов» Евросоюзу предстоит выдержать на 26-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Глазго с 31 октября по 12 ноября этого года. На ней все участники будут представлять свою позицию по изменениям климата, но с учетом своих национальных приоритетов.

Пока что видно, что позиция России прямо противоположна подходу ЕС и предполагает учет гораздо большего количества факторов. Например, Россия настаивает на более обширном включении в климатическую повестку вопроса атомной энергии, против «углеродной нейтральности» которой у Евросоюза нет ровно никаких возражений, однако присутствует однозначная позиция отказа от нее.

Климатические договоренности, затрагивающие основы мировой экономики и торговли, не могут решаться в одиночку ни отдельно взятой страной, ни даже группой развитых и могущественных стран. Современный мир достаточно естественный образом все больше приходит к многополярному состоянию, где ведущая роль ЕС и США все чаще подвергается сомнению. Так что в защите своих интересов в «климатическом» противостоянии у России есть немало союзников, как есть и хорошие шансы добиться приемлемого для нас результата.