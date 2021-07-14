Верник рассказал, каким запомнит покойного экс-мужа Пугачевой

Москва, 14 июля. Актер Игорь Верник почтил память режиссера Александра Стефановича. Артист вспомнил работу в постановке драматурга и поделился переживаниями из-за его смерти.

Новость о смерти режиссера Стефановича стала тяжелым ударом для коллег и родных драматурга. Среди скорбящих оказался и Верник, который когда-то успел лично поработать с постановщиком над спектаклем «Сон с продолжением».

Артист почтил память покойного драматурга в интервью сайту 360tv.ru и рассказал, каким он запомнит коллегу.

«Я играл в его спектакле, он был режиссером вместе со Всеволодом Плоткиным. Замечательный, очень влюбленный в жизнь человек. Очень увлеченный профессией, открытый прекрасный человек. Я ужасно расстроен, это просто кошмар», — признался артист.

Стефанович ушел из жизни 13 июля. Последние дни он провел под присмотром медиков — драматург был госпитализирован с поражением легких на фоне заражения коронавирусной инфекцией.

Режиссер навсегда запомнится зрителям благодаря картинам «Дорогой мальчик», «Душа» и «Начли сначала». Помимо работ в кино, одним из главных проектов драматурга стало создание сценического образа бывшей супруги, певицы Аллы Пугачевой, передает «Мир 24».