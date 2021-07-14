Шойгу проверил социально-бытовую инфраструктуру дивизии в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 14 июля. Министр обороны России Сергей Шойгу провел инспекцию бытовой инфраструктуры гарнизона мотострелковой дивизии в Ростове-на-Дону.

В частности, он посетил кухню, где ознакомился с приготовлением пищи. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, обратил внимание министра на рекордные урожаи зерновых в регионе.

«Очень рад за вас, но почему баранки есть только на одном праздничном столе?» — ответил на это Шойгу.

Ранее сообщалось, что глава оборонного ведомства прибыл в Ростов-на-Дону для проверки воинских частей Южного военного округа (ЮВО).