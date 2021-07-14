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Россиянам рассказали, как коронавирус влияет на пациентов с гепатитом С
Общество
Россиянам рассказали, как коронавирус влияет на пациентов с гепатитом С
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 14 июля. Состояние пациентов с гепатитом С, которые заразились COVID-19, описал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Согласно заявлению специалиста, состояние больных гепатитом C после заражения коронавирусной инфекцией не ухудшается. Чуланов подчеркнул, что из-за пандемии некоторые люди с таким диагнозом не смогли своевременно получить лечение.

Специалист также отметил позитивное влияние COVID-19 на проблему гепатита С в России. Чуланов уверен, что во время подготовки и борьбы с пандемией была улучшена лабораторная база медучреждений, что помогает повысить качество диагностики недуга.

Дети легче переносят коронавирус из-за сниженной выработки активных веществ иммунной системы и плотности рецепторов, к которым присоединяется вирус. Как сообщалось ранее, об этом рассказала главный специалист по инфекционным болезням детей минздрава Московской области Елена Мескина.

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