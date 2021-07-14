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ФАН узнал схему продажи ответов на ЕГЭ в запрещенной судом интернет-группе

  /   Обновлено: 14 июля 2021 16:00
Общество
ФАН узнал схему продажи ответов на ЕГЭ в запрещенной судом интернет-группе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 14 июля. Администраторы группы, которую постановил заблокировать суд, устраивали среди ее участников аукцион.

Школьники, желавшие приобрести ответы на ЕГЭ, должны были перевести владельцам сообщества 50 рублей, чтобы участвовать в дальнейшей борьбе за ключи. После они соревновались в том, кто больше даст денег сверху, а затем победитель аукциона получал от руководства группы необходимые материалы, заявил источник ФАН.

Ранее Октябрьский районный суд постановил заблокировать сообщество во «ВКонтакте», в котором продавались ответы на ЕГЭ для школьников.

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