ФАН узнал схему продажи ответов на ЕГЭ в запрещенной судом интернет-группе

Санкт-Петербург, 14 июля. Администраторы группы, которую постановил заблокировать суд, устраивали среди ее участников аукцион.

Школьники, желавшие приобрести ответы на ЕГЭ, должны были перевести владельцам сообщества 50 рублей, чтобы участвовать в дальнейшей борьбе за ключи. После они соревновались в том, кто больше даст денег сверху, а затем победитель аукциона получал от руководства группы необходимые материалы, заявил источник ФАН.

Ранее Октябрьский районный суд постановил заблокировать сообщество во «ВКонтакте», в котором продавались ответы на ЕГЭ для школьников.