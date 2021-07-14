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Сергей Шойгу и губернатор Голубев обсудили развитие парка «Патриот» на Дону

Общество
Сергей Шойгу и губернатор Голубев обсудили развитие парка «Патриот» на Дону
РИА ФАН  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 14 июля. Во время рабочего визита на донскую землю министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал в музейном комплексе под Таганрогом «Самбекские высоты» и обсудил с губернатором области развитие парка «Патриот».

Новый парк располагается в пределах мемориального комплекса. Несмотря на то, что он появился недавно, на его территории уже действуют такие экспозиции как «Партизанская деревня» и «Кластер сухопутных войск». В ближайшее время здесь появится авиационный кластер.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что в августе текущего года на территории парка в рамках форума «Армия-2021» пройдет масштабная историческая реконструкция боев за Ростовскую область во время ВОВ. 

В ответ министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил ростовчан за сохранение памяти.

Также глава военного ведомства совместно с главой региона и командующим Южным военным округом возложили цветы к Мемориалу Славы.

Ранее ФАН сообщал, что глава оборонного ведомства страны лично поздравил выпускников со значимым событием. Сергей Шойгу и губернатор Тульской области Алексей Дюмин вручили суворовцам аттестаты. Шестеро ребят за особые успехи отмечены специальными нагрудными знаками.

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парк патриот ростовская область самбекские высоты визит министра обороны
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