Мошенники предлагают платные прививки от имени главы нижегородского минздрава

Нижний Новгород, 14 июля. О вопиющих случаях мошенничества на фоне пандемии стало известно в Нижегородской области. Аферисты пытаются заработать, предлагая платные прививки от имени заместителя губернатора и министра здравоохранения региона. Об этом чиновник рассказал в своем Instagram.

«От моего имени поступают звонки некоторым руководителям организаций с предложением организовать вакцинацию», — написал Давид Мелик-Гусейнов.

Pr Scr instagram.com / @melikdavidmsk

Глава минздрава напомнил, что прививку от коронавируса в России можно получить совершенно бесплатно. Поэтому он попросил сообщать о мошенниках, жаждущих наживы в столь сложное время, в полицию.

Ранее ФАН писал о другом способе обмана жителей Нижегородской области. Региональные власти обещали жестоко наказывать аферистов, которые продают фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID-19.