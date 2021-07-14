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Мошенники предлагают платные прививки от имени главы нижегородского минздрава
Общество
Мошенники предлагают платные прививки от имени главы нижегородского минздрава
Федеральное агентство новостей  / 

Нижний Новгород, 14 июля. О вопиющих случаях мошенничества на фоне пандемии стало известно в Нижегородской области. Аферисты пытаются заработать, предлагая платные прививки от имени заместителя губернатора и министра здравоохранения региона. Об этом чиновник рассказал в своем Instagram.

«От моего имени поступают звонки некоторым руководителям организаций с предложением организовать вакцинацию», — написал Давид Мелик-Гусейнов.

Мошенники предлагают платные прививки от имени главы нижегородского минздрава
Pr Scr instagram.com  / @melikdavidmsk

Глава минздрава напомнил, что прививку от коронавируса в России можно получить совершенно бесплатно. Поэтому он попросил сообщать о мошенниках, жаждущих наживы в столь сложное время, в полицию.

Ранее ФАН писал о другом способе обмана жителей Нижегородской области. Региональные власти обещали жестоко наказывать аферистов, которые продают фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID-19.

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россия мошенничество нижегородская область вакцинация против COVID-19
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