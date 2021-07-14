Дагестанец в течение полутора часов стал виновником двух ДТП и гибели двух человек

Махачкала, 14 июля. Житель дагестанского Хасавюрта в течение полутора часов стал виновником двух дорожно-транспортных происшествий, результатом которых стала гибель двух человек. Сам молодой человек находится в больнице.

По данным регионального МВД, первый инцидент произошел утром 12 июля в Махачкале. Тогда водитель автомобиля Lada Granta совершил столкновение в Ford Focus жителя Подмосковья и скрылся с места происшествия.

Спустя полтора часа тот же водитель отечественной автомашины, двигаясь по автодороге «Кавказ», на территории Кумторкалинского района выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «ВАЗ-2112». Находившиеся в нем 60-летний мужчина и 55-летняя женщина погибли на месте. Виновник автоаварии с травмами госпитализирован.

«В результате принятых мер личность водителя установлена. Им оказался 26-летний житель Хасавюрта. В результате происшествия водитель «ВАЗ-2112» и жительница Кизилюртовского района, находившаяся в салоне автомобиля, скончались на месте. Водитель LADA Granta с различными телесными повреждениями доставлен в больницу Кизилюрта. Собран материал для принятия процессуального решения», — отмечается в сообщении республиканского МВД.

Ранее ФАН сообщал, что в результате серьезной аварии в Дагестане погибли два человека, еще трое получили травмы. Трагедия произошла в Карабудахкентском районе, когда грузовик на высокой скорости влетел в стоящие на дороге автомашины.