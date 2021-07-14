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Захарова объяснила, почему ОЗХО не отвечает на запросы по Навальному

  /   Обновлено: 14 июля 2021 15:52
Политика
Захарова объяснила, почему ОЗХО не отвечает на запросы по Навальному
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 14 июля. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не отвечает на запросы Генпрокуратуры России по блогеру Алексею Навальному, так как «все шито белыми нитками».

Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Вот так все и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры России — потому что все шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия», — подчеркнула она.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что ОЗХО «громко молчит» в ответ на вопросы о нестыковках в проекте доклада с выводами о произошедшем с Навальным. По ее словам, такая позиция наблюдается у генерального директора технического секретариата.

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