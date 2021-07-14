На Елисейских полях прошел военный парад в честь Национального праздника Франции

Париж, 14 июля. Военный парад в честь Национального праздника Франции взятия Бастилии прошел 14 июля на Елисейских полях в Париже.

Началось мероприятие в 11:00 по московскому времени. Президент Франции Эммануэль Макрон в сопровождении конной Республиканской гвардии провел смотр войск. Военное шествие прошло от Елисейских полей до площади Согласия.

Открывали парад представители международной группировки «Такуба». По парижским улицам прошли 73 военнослужащих, одетые в полевую форму своих армий, из разных стран ЕС, включая Швецию, Чехию, Эстонию, Италию, Бельгию, Португалию и Нидерланды. В этом году на торжественное мероприятие не приглашали никаких иностранных гостей из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в Париже.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 25 июля пройдет главный военно-морской парад, который станет самым масштабным по сравнению со всеми предыдущими, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.