В Ленобласти перед судом предстанут четыре убийцы-насильника

Санкт-Петербург, 14 июля. Четверо мужчин предстанут перед судом за насилие, зверское убийство и похищение 28-летнего парня.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем прокурора Ленинградской области. Подозреваемые обвиняются в жестоком убийстве, насилии и похищении человека.

По данным следствия, в деревне Выскатка Сланцевского района в декабре 2019 года группа мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитила молодого человека. Они приехали к нему в квартиру и с особой жестокостью начали издеваться над жертвой.

Его били подручными предметами, душили и насиловали. После этого злоумышленники перетащили полуживого парня на окраину деревни к накопительному резервуару скважины и скинули его вниз. От удара с пятиметровой высоты парень скончался на месте.

Позднее выяснилось, что пострадавший когда-то украл у одного из подозреваемых цепочку. При встрече на этой почве между ними возник конфликт.

Следствием собрано достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Ханты-Мансийске трое жителей Югры предстали перед судом за похищение и изнасилование двух девушек. На данный момент уголовное дело по факту случившегося поступило в суд.