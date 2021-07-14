Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 16:15
16:10
Шоу-бизнес
Близняшки Король прокомментировали слухи о романе с Прилучным
16:10
Происшествия
Открывшему аварийный люк самолета пассажиру могут выставить счет за ремонт трапа
16:09
Политика
В Госдуме назвали число жителей ЛДНР, получивших гражданство России
16:09
Общество
Маркетолог дал отповедь критикующим тату с QR-кодами антипривочникам
16:07
Общество
Еще три российских города возобновят зарубежные полеты с 24 июля
16:05
Политика
Вице-спикер Госдумы поставил на место ЕСПЧ словами о равенстве россиян перед законом
16:04
Общество
Чартерные авиарейсы из России в Египет могут запустить в середине августа
16:04
Происшествия
Дагестанец в течение полутора часов стал виновником двух ДТП и гибели двух человек
16:04
Весь мир
Ливия намерена передать управление больницами египетским компаниям
16:03
Общество
Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля
Все новости

В Ленобласти перед судом предстанут четыре убийцы-насильника

  /   Обновлено: 14 июля 2021 15:47
Происшествия
В Ленобласти перед судом предстанут четыре убийцы-насильника
stocksnap.io

Санкт-Петербург, 14 июля. Четверо мужчин предстанут перед судом за насилие, зверское убийство и похищение 28-летнего парня.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем прокурора Ленинградской области. Подозреваемые обвиняются в жестоком убийстве, насилии и похищении человека.

По данным следствия, в деревне Выскатка Сланцевского района в декабре 2019 года группа мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитила молодого человека. Они приехали к нему в квартиру и с особой жестокостью начали издеваться над жертвой.

Его били подручными предметами, душили и насиловали. После этого злоумышленники перетащили полуживого парня на окраину деревни к накопительному резервуару скважины и скинули его вниз. От удара с пятиметровой высоты парень скончался на месте.

Позднее выяснилось, что пострадавший когда-то украл у одного из подозреваемых цепочку. При встрече на этой почве между ними возник конфликт.

Следствием собрано достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Ханты-Мансийске трое жителей Югры предстали перед судом за похищение и изнасилование двух девушек. На данный момент уголовное дело по факту случившегося поступило в суд.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Ленобласти перед судом предстанут четыре убийцы-насильника
ленобласть убийство похищение насилие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru