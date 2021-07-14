Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 16:15
16:10
Шоу-бизнес
Близняшки Король прокомментировали слухи о романе с Прилучным
16:10
Происшествия
Открывшему аварийный люк самолета пассажиру могут выставить счет за ремонт трапа
16:09
Политика
В Госдуме назвали число жителей ЛДНР, получивших гражданство России
16:09
Общество
Маркетолог дал отповедь критикующим тату с QR-кодами антипривочникам
16:07
Общество
Еще три российских города возобновят зарубежные полеты с 24 июля
16:05
Политика
Вице-спикер Госдумы поставил на место ЕСПЧ словами о равенстве россиян перед законом
16:04
Общество
Чартерные авиарейсы из России в Египет могут запустить в середине августа
16:04
Происшествия
Дагестанец в течение полутора часов стал виновником двух ДТП и гибели двух человек
16:04
Весь мир
Ливия намерена передать управление больницами египетским компаниям
16:03
Общество
Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля
Все новости

Балет «Лебединое озеро» покажут под открытым небом в Марий Эл
Общество
Балет «Лебединое озеро» покажут под открытым небом в Марий Эл
alexandrinsky.ru

Йошкар-Ола, 14 июля. Артисты Марийского театра оперы и балета имени Эрика Сапаева представят постановку «Лебединое озеро». Показ балета пройдет возле стен Шереметевского замка в поселке Юрино.

Мероприятие будет проходить под открытым небом только при условии строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, установленных в регионе. Организаторы мероприятия просят всех зрителей внимательнее отнестись к требованиям. На постановку будут допускаться граждане с маской и справкой о наличии антител или с QR-кодом. Премьера назначена на 17 июля.

«Лебединое озеро» театр будет ставить в четвертый раз. На создание собственной версии постановщика Константина Иванова вдохновила поездка в замок Нойшванштайн во время гастролей по немецким городам, сообщает ИА «МедиаПоток».

Ранее жителям и гостям Марий Эл рассказали о самых сказочных и волшебных местах республики. Эксперты составили список достопримечательностей, после посещения которых остается ощущение детства.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Балет «Лебединое озеро» покажут под открытым небом в Марий Эл
балет лебединое озеро замок шереметева
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru