Балет «Лебединое озеро» покажут под открытым небом в Марий Эл

Йошкар-Ола, 14 июля. Артисты Марийского театра оперы и балета имени Эрика Сапаева представят постановку «Лебединое озеро». Показ балета пройдет возле стен Шереметевского замка в поселке Юрино.

Мероприятие будет проходить под открытым небом только при условии строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, установленных в регионе. Организаторы мероприятия просят всех зрителей внимательнее отнестись к требованиям. На постановку будут допускаться граждане с маской и справкой о наличии антител или с QR-кодом. Премьера назначена на 17 июля.

«Лебединое озеро» театр будет ставить в четвертый раз. На создание собственной версии постановщика Константина Иванова вдохновила поездка в замок Нойшванштайн во время гастролей по немецким городам, сообщает ИА «МедиаПоток».

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