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Ливия эвакуирует из Туниса оказавшихся в затруднительном положении граждан
Весь мир
Ливия эвакуирует из Туниса оказавшихся в затруднительном положении граждан
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 14 июля. Заместитель министра транспорта переходного Правительства национального единства Виссам Идриси сообщил об эвакуации ливийцев из Туниса. По его словам, 500 человек вернут авиарейсами, а еще полторы тысячи граждан доставят по суше, для чего частично откроют пограничный переход Рас-Адждир.

Ведомство разрабатывает систему тестирования на коронавирус для ливийцев, желающих вернуться на родину, которую проведут в признанных и аккредитованных национальных лабораториях.

«В случае получения отрицательного результата путешественников направляют к воздушным или наземным переходам, обязывая по возвращении домой пройти карантин строго в течение одной недели, чтобы защитить страну от пандемии», — добавил Виссам Идриси.

Ранее ливийский премьер Абд аль-Хамид Дабиба пообещал тунисскому лидеру Каису Саиду помочь в борьбе с COVID-19. Политики обсудили по телефону двустороннее сотрудничество и затронули вопрос эпидемиологической обстановки.

Сразу после закрытия границы Триполи пообещало поддержать соседа и решить проблемы ливийцев, оказавшихся взаперти. Теперь возвращением граждан на родину занимаются дипломаты из созданного на территории посольства комитета по чрезвычайным ситуациям.

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