Сергей Федоров стал новым тренером клуба КХЛ ЦСКА

Москва, 14 июля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА сообщил о назначении на пост главного тренера команды Сергея Федорова. Информацию об этом сообщили в пресс-службе команды.

Трехкратный чемпион мира заменит Игоря Никитина, который возглавлял московский клуб с 2017 года. За время своей работы он привел армейцев к чемпионству в Кубке Гагарина в сезоне-2018/19. Руководство клуба поблагодарило его за плодотворную работу и пожелало успехов в дальнейшей карьере.

«По итогам заседания наблюдательного совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров», — отметил президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью РИА Новости.

Ранее стало известно о возможном возвращении форварда «Минессоты» Кирилла Капризова в Россию. Хоккеистом активно интересуется руководство ЦСКА.