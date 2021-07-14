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Red Wings с 16 июля отменяет питание на борту самолетов

  /   Обновлено: 14 июля 2021 15:28
Общество
Red Wings с 16 июля отменяет питание на борту самолетов
wikipedia.org  /  Björn Strey/CC BY-SA 2.0

Москва, 14 июля. Авиакомпания Red Wings отказывается от услуги предоставления питания на борту своих самолетов. Как уточнили представители компании, меры нацелены на оптимизацию расходов.

Экипаж самолетов авиакомпании теперь будет самостоятельно производить дезинфекцию и уборку, уточнили в организации. Согласно данным источника Федерального агентства новостей (ФАН), такие меры вводятся с целью обеспечения минимизации общения проводников с пассажирами.

Клиентам, которые заплатили за питание и места в бизнес-классе, вернут денежные средства. С 16 июля Red Wings отменяет питание для пассажиров.

Авиаперевозчик «Россия» заявил о готовности возобновить регулярные чартерные рейсы в Египет. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердили в пресс-службы компании.

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