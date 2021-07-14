Red Wings с 16 июля отменяет питание на борту самолетов

Москва, 14 июля. Авиакомпания Red Wings отказывается от услуги предоставления питания на борту своих самолетов. Как уточнили представители компании, меры нацелены на оптимизацию расходов.

Экипаж самолетов авиакомпании теперь будет самостоятельно производить дезинфекцию и уборку, уточнили в организации. Согласно данным источника Федерального агентства новостей (ФАН), такие меры вводятся с целью обеспечения минимизации общения проводников с пассажирами.

Клиентам, которые заплатили за питание и места в бизнес-классе, вернут денежные средства. С 16 июля Red Wings отменяет питание для пассажиров.

Авиаперевозчик «Россия» заявил о готовности возобновить регулярные чартерные рейсы в Египет. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердили в пресс-службы компании.