Губерниев оценил талисманы российской команды на Олимпиаде

Москва, 14 июля. Олимпийский комитет России (ОКР) представил официальные талисманы национальной сборной для Игр в Токио — Шапко-кота и Мишку-неваляшку. Комментатор Дмитрий Губерниев оценил их.

Спортивный комментатор и ведущий поделился своими мыслями касательно представленных талисманов российской команды на Олимпийских играх в Токио, отметив, что соревноваться в дисциплинах будут атлеты, а не маскоты.

«Я очень спокойно отношусь к подобного рода символам и считаю, что у нас прекрасная команда, которая может и с талисманами добиваться успеха, и без талисманов», — передает слова ведущего «Политика Сегодня».

Губерниев обратил внимание на то, что у России очень хорошее поколение спортсменов, которые могут хорошо выступить на предстоящей Олимпиаде. По его словам, российским олимпийцам очень важна поддержка страны, поскольку они буду выступать без флага и гимна.

Летняя Олимпиада стартует в Токио 23 июля и продлится до 8 августа. Первый канал покажет онлайн-трансляцию церемонии открытия ОИ.