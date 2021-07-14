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Губерниев оценил талисманы российской команды на Олимпиаде

  /   Обновлено: 14 июля 2021 15:24
Спорт
Губерниев оценил талисманы российской команды на Олимпиаде
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 14 июля. Олимпийский комитет России (ОКР) представил официальные талисманы национальной сборной для Игр в Токио — Шапко-кота и Мишку-неваляшку. Комментатор Дмитрий Губерниев оценил их.

Спортивный комментатор и ведущий поделился своими мыслями касательно представленных талисманов российской команды на Олимпийских играх в Токио, отметив, что соревноваться в дисциплинах будут атлеты, а не маскоты.

«Я очень спокойно отношусь к подобного рода символам и считаю, что у нас прекрасная команда, которая может и с талисманами добиваться успеха, и без талисманов», — передает слова ведущего «Политика Сегодня».

Губерниев обратил внимание на то, что у России очень хорошее поколение спортсменов, которые могут хорошо выступить на предстоящей Олимпиаде. По его словам, российским олимпийцам очень важна поддержка страны, поскольку они буду выступать без флага и гимна.

Летняя Олимпиада стартует в Токио 23 июля и продлится до 8 августа. Первый канал покажет онлайн-трансляцию церемонии открытия ОИ.

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