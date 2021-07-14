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Единовременную выплату на школьников можно будет получить только безналично
Экономика
Единовременную выплату на школьников можно будет получить только безналично
pixabay.com

Москва, 14 июля. Выплата на детей школьного возраста в размере 10 тысяч рублей начисляется только безналично на карту любой платежной системы, говорится в сообщении на сайте Минтруда РФ.

Министерство подчеркнуло, что для получения средств заводить карту платежной системы «Мир» не требуется. Заявления на единовременное пособие рассматриваются в течение пяти рабочих дней. Ведомство добавило, что первые выплаты начнутся 16 августа.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил новые меры поддержки семей с детьми. Он уточнил, что на выплаты смогут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Прием заявлений начинается с 15 июля и заканчивается в конце сентября.

Пенсионный фонд ранее сообщил, что большинству россиян не потребуется заполнять заявку на получение разовой выплаты. Нужные данные будут взяты из базы ПФР.

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