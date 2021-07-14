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Искусствоведы раскритиковали Белый дом за продажу картин Хантера Байдена
Политика
Искусствоведы раскритиковали Белый дом за продажу картин Хантера Байдена
pixabay.com

Вашингтон, 14 июля. Искусствоведы и эксперты по этике считают, что сын президента США Хантер Байден спекулирует госслужбой своего отца, выставляя на продажу собственные картины.

Американская галерея собирается продавать работы Байдена-младшего по цене картин французских художников Анри Матисса и Эдгара Дега. Некоторые из творений начинающего художника оцениваются в полмиллиона долларов. Грядущая выставка вызвала критику в адрес Белого дома.

Искусствоведы уверены, что таланты сына президента здесь вовсе не при чем. Один из критиков назвал работы Хантера «картинками для отелей». Еще один эксперт отметил, что за те же деньги можно приобрести произведения Матисса и Дега.

Специалисты считают, что потенциальные покупатели платят только за имя. Также прозвучало мнение, что дети президентов не должны спекулировать государственной службой своих родителей.

По информации американских СМИ, администрация Джо Байдена заключила с галереей соглашение, которое предполагает сокрытие имен покупателей от общественности. Даже семья Байденов не должна получить доступ к сведениям о потенциальных владельцах работ.

Обычных американцев возмутили расценки на картины сына президента США. Они уверены, что их стоимость была бы гораздо ниже, если бы не фамилия автора.

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