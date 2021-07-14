Россия минус Грузия: Тбилиси оказался не готов к будущему в ЕС и НАТО

После «Революции роз» и прихода в 2003 году к власти в Грузии Михаила Саакашвили отношения между Тбилиси и Москвой начали резко ухудшаться. Не скрывая своих прозападных взглядов на построение общества, Саакашвили пошел курсом, направленным на скорейшее вступление Грузии в НАТО. Разумеется, в Североатлантическом альянсе с восторгом приняли эту инициативу, и после череды консультаций Грузии было обещано место в военном альянсе.

К мнению РФ, протестовавшей относительно продвижения НАТО на восток, прислушиваться никто не хотел. А антироссийская пропаганда, запущенная Тбилиси, привела к тому, что весной 2008 года на референдуме за грузинское членство в НАТО положительно высказались 77% от общего числа голосовавших. Слепое стремление отдалиться от России в сторону Европы многие годы смещало акценты восприятия обществом усилий Москвы на нормализацию отношений между двумя странами — и результат не заставил себя долго ждать.

Все как-то быстро забыли, что именно благодаря России грузинскому народу неоднократно на протяжении его истории удавалось сохранить свою государственность под ударами различных агрессоров. Это как у Никколо Макиавелли в «Государе», где он советует быстрее предавать забвению тех, кто сделал тебе добро — чтобы не быть должным. Похоже, что по такому же принципу живут многие бывшие советские республики, принимая РФ правопреемником СССР. И чтобы поскорее пришло забвение, Грузия рвется в Европу — слепо, напропалую, не оглядываясь и не просчитывая риски.

А риски пришли, откуда не ждали. К исходу 30-летнего периода суверенитета в республике уже сложилось свое самосознание, навеянное западными странами и прозападными политиками. И как оказывается, населению Грузии еще много в чем придется разочароваться.

Дело в том, что в Европе разгорается грандиозный скандал по поводу реакции населения страны на прошедшие шествия представителей ЛГБТ-сообщества. Европа шокирована, Европа поражена, Европа возмущена происходящим. А все потому, что простому грузинскому народу чужды насаждаемые Западом «европейские ценности». Менталитет населения, исповедующего христианские принципы, целиком и полностью отвергает то, что предлагается в контексте «европейского вектора» существования. Иными словами, гей-парад был нещадно бит на улицах Тбилиси — а это совсем не по-европейски.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил нападения на журналистов, но подчеркнул, что гей-прайды "неприемлемы для значительной части грузинского общества". После этого возникает вопрос: готова ли Грузия стать частью ЕС? Комментарий Маркуса Лёнинга https://t.co/ORfAgFjdzn — DW на русском (@dw_russian) July 12, 2021

А может, людям, которые с чистым сердцем обращаются к Грузинской Православной церкви, вовсе и не нужны те мерзкие с точки зрения здравомыслящего человека «европейские ценности»? Может, традиционные семейные ценности, которые у России, например, закреплены в конституции, ближе сердцу каждого грузинского мужчины, каждой грузинской женщины?

Нечто подобное происходит и со стремлением в НАТО. Сегодня экспертное сообщество однозначно заявляет о глубоком кризисе, царящем в Североатлантическом альянсе, где давно уже нет никакого согласия, а взаимопомощь осталась лишь в виде декларативных строк устава. Альянс уже не способен отвечать на современные угрозы, подтверждением чему могут служить его бегство из Афганистана да постоянные склоки по поводу отказа стран-участниц платить взносы в полном объеме. Организация находится в стагнации и стремление в нее в такой момент больше похоже на решение умалишенного, чем на взвешенный и серьезный шаг.

Что реально может получить Грузия в случае вступления в Альянс, кроме самого факта членства? Похоже, что ничего. Минусом идут очень большие затраты на присутствие в военном блоке и — давайте посмотрим правде в глаза — назначение для российских вооруженных сил еще нескольких десятков целей для первоочередного подавления. А что такое ВС РФ, грузины помнят по «принуждению к миру» после их ничем не обоснованного нападения на миротворческий контингент.

Все, что Грузия когда-либо получала на протяжении всей истории своего существования, она получала от России. Однако, именно РФ, своего исторического союзника, грузины и оттолкнули от себя. Что смогут они найти в Европе? Только «европейские ценности», которые, как мы видим сейчас, не очень-то грузинскому народу и по вкусу.

А вот реальные, а не мнимые угрозы в современном мире идут совсем не со стороны Москвы. Вероятно, что Грузии стоило бы пересмотреть свой взгляд на мир и по крайней мере вернуться к диалогу с Россией — страной, которая всегда рядом, в отличие от тех, к кому Тбилиси еще тянется.