Киллера из Приморья приговорили к колонии за покушение на известного адвоката

Кемерово, 14 июля. Кемеровский областной суд вынес приговор уроженцу Приморского края, обвиняемого в покушении на убийство руководителя коллегии адвокатов «Регионсервис».

Сотрудники полиции установили, что в ноябре 2019 года осужденному пришло от знакомого предложение об убийстве известного в регионе адвоката. За выполненную работу киллеру обещали более 5 тысяч долларов. Для реализации заказа организатор предоставил исполнителю поддельные документы на имя жителя Киргизии, необходимые боеприпасы и оружие.

В 2019 году 12 ноября киллер подкараулил адвоката у выхода из его конторы и выстрелил в него. Произошедшее увидел охранник. Он оперативно скрутил преступника и вызвал медиков. Пострадавшему своевременно оказали необходимую помощь, и он выжил. Обвиняемый был передан в отдел полиции.

Подозреваемого обвинили в нескольких статьях, в том числе за покушение по найму, незаконной покупке и хранению поддельного паспорта и огнестрельного оружия. За все нарушения суд назначил киллеру 9,5 года лишения свободы в колонии строго режима.

Ранее в Воронеже из-за крупного долга 61-летний киллер расстрелял сына бизнесмена. Мужчина был задержан.