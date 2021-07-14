В Бельгии предупредили об угрозе мировой войны из-за провокаций НАТО в Черном море

Брюссель, 14 июля. Черноморский регион постепенно становится ареной противостояния сил Североатлантического альянса и России, полагают обозреватели бельгийского издания EU Reporter.

Многонациональные учения Sea Breeze-2021, недавно прошедшие в Черном море, являются опасной игрой НАТО. Подобные маневры однажды могут стать угрозой мировой войны, передает «ПолитРоссия».

«Как и ожидали в Москве, корабли НАТО предприняли несколько попыток устроить провокации», – отметили в EU Reporter.

Несколько иностранных кораблей совершили попытку вторжения в территориальные воды России, назвав их украинскими. Инцидент с британским эсминцем Defender стал самым громким из этих провокаций. Остановить судно удалось только с помощью предупредительного бомбометания по курсу корабля.

Многие эксперты заговорили о потенциальной угрозе мирового конфликта из-за ухудшения отношений НАТО с Россией. Однако стоит обратить внимание, что подобный сценарий невыгоден ни одной из сторон, резюмировали в Бельгии.

Ранее сообщалось, что инцидент с британским эсминцем Defender стал «игрой с огнем». Вполне вероятно, что инцидент мог закончиться стрельбой на поражение. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что за этой провокацией стоят американцы. Подобные маневры чаще всего планируются в США, передает издание RT.