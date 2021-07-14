Спасатели вытащили из горящего дома женщину с собакой в Челябинске

Челябинск, 14 июля. Инцидент произошел на улице Вахтангова в Металлургическом районе. Женщина и ее собака по кличке Сонечка находились в квартире в бессознательном состоянии.

Дым выходил из квартиры на третьем этаже. Пожарные проникли в помещение и в ванной обнаружили женщину и собаку. Они были без сознания. Их незамедлительно вывели на свежий воздух, дали подышать кислородом. Им оказали первую помощь, женщина от госпитализации отказалась.

Еще один пожар произошел в многоэтажке в Дзержинском районе Волгограда, сообщал ФАН. Спасатели вытащили детей и не дали кошке погибнуть от удушья.