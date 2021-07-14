Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 16:14
16:10
Шоу-бизнес
Близняшки Король прокомментировали слухи о романе с Прилучным
16:10
Происшествия
Открывшему аварийный люк самолета пассажиру могут выставить счет за ремонт трапа
16:09
Политика
В Госдуме назвали число жителей ЛДНР, получивших гражданство России
16:09
Общество
Маркетолог дал отповедь критикующим тату с QR-кодами антипривочникам
16:07
Общество
Еще три российских города возобновят зарубежные полеты с 24 июля
16:05
Политика
Вице-спикер Госдумы поставил на место ЕСПЧ словами о равенстве россиян перед законом
16:04
Общество
Чартерные авиарейсы из России в Египет могут запустить в середине августа
16:04
Происшествия
Дагестанец в течение полутора часов стал виновником двух ДТП и гибели двух человек
16:04
Весь мир
Ливия намерена передать управление больницами египетским компаниям
16:03
Общество
Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля
Все новости

Спасатели вытащили из горящего дома женщину с собакой в Челябинске

  /   Обновлено: 14 июля 2021 15:23
Общество
Спасатели вытащили из горящего дома женщину с собакой в Челябинске
vk.com  /  МЧС53 Новгородская область

Челябинск, 14 июля. Инцидент произошел на улице Вахтангова в Металлургическом районе. Женщина и ее собака по кличке Сонечка находились в квартире в бессознательном состоянии.

Дым выходил из квартиры на третьем этаже. Пожарные проникли в помещение и в ванной обнаружили женщину и собаку. Они были без сознания. Их незамедлительно вывели на свежий воздух, дали подышать кислородом. Им оказали первую помощь, женщина от госпитализации отказалась.

Еще один пожар произошел в многоэтажке в Дзержинском районе Волгограда, сообщал ФАН. Спасатели вытащили детей и не дали кошке погибнуть от удушья.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Спасатели вытащили из горящего дома женщину с собакой в Челябинске
пожар челябинск хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru