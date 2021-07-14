Прокурор запросил для Эдварда Била два года ограничения свободы

Москва, 14 июля. Сторона обвинения попросила суд признать популярного российского блогера виновным по делу о ДТП и ограничить ему свободу на срок в два года.

В ходе слушания дела о ДТП с участием известного пранкера прокурор попросил суд признать Эдварда Била виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") и назначить ему наказание в виде двух лет ограничения свободы. Кроме того, сторона обвинения попросила лишить Била права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на три года.

Представитель стороны защиты в свою очередь просил суд не назначать его клиенту наказание, связанное с реальным лишением свободы.

Ранее сообщалось, что Эдвард Бил прибыл в суд на слушание по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве, в котором серьезно пострадала сотрудница Госдумы.