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Покровский посвятил нецензурную песню конфликту с Биланом
Шоу-бизнес
Покровский посвятил нецензурную песню конфликту с Биланом
vk.com  /  Макс Покровский

Москва, 14 июля. Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский нашел необычный способ завершить долгоиграющий конфликт с певцом Димой Биланом. Артист выпустил песню о громком скандале.

Ссора между певцом Димой Биланом и рок-музыкантом Максимом Покровским продолжает набирать обороты. Недавно конфликт перешел в творческую область: лидер группы «Ногу свело!» представил релиз нового трека, который был вдохновлен натянутыми отношениями с поп-музыкантом. Он объяснил в Instagram, что нецензурная песня должна положить конец вражде.

«Кто-то обвинял нас в намерении хайпануть, кто-то хайпанул сам. Больше всех в этом преуспел сам Билан, который ухитрился провернуть и то, и другое. <...> Нам остается только радоваться тому, что в человеке проснулось чувство юмора. Мы же со своей стороны подводим черту этому происшествию более традиционным способом — песней», — заявил артист.

Ссора между звездами разгорелась из-за концерта в Санкт-Петербурге. Покровский заявил, что мероприятие пришлось отменить после выступления Билана, которое прошло с нарушением мер безопасности. Вскоре в защиту поп-музыканта высказалась продюсер Яна Рудковская, которая обвинила рок-артиста в попытке прославиться на ссоре с коллегой по сцене.

Недавно конфликт с Биланом привел Покровского в полицию. Фронтмен «Ногу свело!» написал заявление, в котором обвинил артиста в угрозах.

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Все новости / Шоу-бизнес / Покровский посвятил нецензурную песню конфликту с Биланом
билан звезды покровский
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