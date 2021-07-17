Курбан-байрам 2021: когда отмечается, история и традиции, жертвоприношение баранов

Курбан-байрам, или Ид аль-Адха — один из двух важнейших праздников в исламе. Праздник посвящен событию, которое описано в священных книгах авраамических религий (иудаизма, христианства, ислама). Речь идет о жертвоприношении пророка Ибрахима (в иудаизме и христианстве его называют Авраамом). Пророк, чтобы доказать свою богобоязненность, был готов принести в жертву сына, но Всевышний в последний момент спас юношу, заменив его жертвенным животным.

Считается, что каждый правоверный мусульманин хотя бы раз в жизни должен совершить паломничество (хадж) в Мекку в память об этом событии. Также в исламе принято отмечать праздник ритуальным жертвоприношением «чистого» животного (в России это, как правило, баран). Подробности — в материале ФАН.

Курбан-байрам 2021: когда отмечается

Время наступления всех мусульманских праздников рассчитывают по исламскому лунному календарю. Курбан-байрам отмечают через 70 дней после праздника Ураза-байрам. Время празднования в России и в других странах может немного отличаться.

Большинство российских мусульман будут отмечать Курбан-байрам 2021 в течение пяти дней с вечера понедельника, 19 июля, до вечера пятницы, 23 июля. Во многих исламских странах, а также в некоторых российских регионах со значительным мусульманским населением первые три дня праздника объявляются выходными.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

История пророка Ибрахима и праздника Курбан-байрам

Согласно верованиям мусульман, Аллах потребовал от пророка Ибрахима доказать свою покорность принесением в жертву сына Исмаила. Требование Аллах передал через архангела Джабраила (Гавриила), который явился Ибрахиму во сне. Пророк, покорный воле Всевышнего, согласился, но милостью Аллаха Исмаил был спасен. Жертвенный нож, которым Ибрахим собирался перерезать сыну горло, затупился, а вместо Исмаила на алтарь была пролита кровь жертвенного животного.

Отсюда мусульманская традиция — в праздник Курбан-байрам совершать обряд жертвоприношения чистых с точки зрения ислама животных: баранов, верблюдов, коров и т. д.

Ветхозаветное предание об Аврааме, готовом принести в жертву собственного сына, есть также в иудаизме и христианстве. Но там в качестве несостоявшейся жертвы фигурирует Исаак — сын пророка и его престарелой жены Сарры. Что касается ислама, то последователи пророка Мухаммеда считают, что священные книги рассказывают о «незаконнорожденном» сыне Ибрахима от наложницы по имени Хаджар (Агарь). Исмаил считается прародителем арабов, а Исаак — евреев.

Это не единственное различие иудейско-христианской и мусульманской версий этого события.

Традиции хаджа

Считается, что каждый мусульманин хотя бы раз в жизни должен совершить паломничество (хадж) в священный город Мекку в Саудовской Аравии. Согласно мусульманским представлениям, этот город заложил чудесным образом спасенный Исмаил. Ибрахим и Исмаил также почитаются как создатели главной святыни Мекки — Каабы, огромного куба, который находится во внутреннем дворе главной мечети. Также принято считать, что именно Исмаил и Ибрахим заложили традиции хаджа.

В канун праздника Курбан-байрам паломники восходят на гору Арафат. День Арафат — это важнейший момент хаджа, в ходе которого верующие совершают ритуальное побивание камнями дьявола. Это считается кульминацией праздника. Также хадж предусматривает семикратный обход вокруг Каабы и жертвоприношение.

Саудовская Аравия, выполняя свои обязательства перед исламским миром, ежегодно обеспечивает прием миллионов участников хаджа. Хадж — путешествие недешевое, и многие паломники копят деньги на это всю жизнь. Женщины участвуют в хадже наравне с мужчинами, но все обряды проводятся раздельно. В последние два года из-за сложной эпидемиологической обстановки массовые паломничества в Мекку запрещены, хадж совершает гораздо меньше людей при строгом соблюдении мер против распространения COVID-19.

mcxrd.ru / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

Жертвоприношение на Курбан-байрам

В России Курбан-байрам праздник очень популярный — после праздничной молитвы утром, 20 июля, верующие поспешат в места, где им будет предоставлена возможность совершить жертвоприношение.

Как правило, руководители предприятий, на которых работает много последователей ислама, в честь праздника представляют сотрудникам выходной, поощряют людей премиями и подарками.

Что касается жертвоприношения баранов на Курбан-байрам, то, хотя многие этот обычай осуждают, он по-прежнему широко распространен. Жертвенное животное должно соответствовать строгим критериям, забивать его нужно по правилам — обязательно повалив на землю головой в сторону Мекки. Барана приносят в жертву от своего имени, от имени своей семьи, либо вскладчину — от группы людей: все зависит от финансовых возможностей участников. Обряд не обязательно совершать самому, главное, чтобы все было в соответствии с традициями.

Треть мяса жертвенного животного идет на праздничную трапезу участников, остальное раздают неимущим, у которых нет возможности самостоятельно совершить этот обряд.

Отметим, резать баранов в черте городов в России строго запрещено, для этого предусмотрены специальные закрытые площадки в промзонах. Тем не менее нарушения фиксируются ежегодно, виновных привлекают к ответственности. О том, как будет проходить Курбан-байрам 2021 году в двух российских столицах, следите по репортажам ФАН.