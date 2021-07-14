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Петр Толстой решил баллотироваться в Госдуму восьмого созыва
Политика
Петр Толстой решил баллотироваться в Госдуму восьмого созыва
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 14 июля. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выдвинул свою кандидатуру в нижнюю палату парламента по Люблинскому избирательному округу №199.

Как сообщил Толстой журналистам, он подал документы в среду, 14 июля.

«Считаю, что за время, которое я работаю в качестве депутата, нам вместе с моей командой, с жителями округа, с властями района удалось многое сделать», — сказал Толстой.

Парламентарий выразил благодарность избирателям, которые проголосовали за него в 2016 году и предложили выдвигаться в ГД снова.

Ранее Толстой прокомментировал ситуацию в ПА ОБСЕ, когда российская делегация была вынуждена покинуть зал заседаний в Вене из-за очередной русофобской резолюции под авторством Украины. Россия не будет работать в Парламентской ассамблее ОБСЕ, если и дальше продолжится хамство, заявил Толстой.

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Петр Толстой выборы госдума
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