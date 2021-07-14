Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 14:48
14:47
Весь мир
Банкет в Детройте закончился убийством инвалида
14:47
Шоу-бизнес
Леонид Агутин назвал песню Басты, которую будут помнить вечно
14:46
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей супермаркета в Китае
14:45
Происшествия
Московские правоохранители возбудили еще одно дело о поддельных медотводах от вакцинации
14:45
Общество
Стало известно, какие фестивали отменили в Крыму в июле из-за ситуации с COVID-19
14:43
Весь мир
ОАЭ и Саудовская Аравия достигли соглашения по добыче нефти в рамках ОПЕК+
14:42
Происшествия
Защищающий Сапегу и Дудникова белорусский адвокат сообщил о проблемах
14:41
Общество
Реконструкция музыкального училища имени Чайковского в Крыму обошлась в 70 миллионов
14:40
Общество
Биолог опроверг популярный миф о побочных эффектах после вакцинации от COVID-19
14:39
Экономика
Путин: ВЭБ.РФ поддержал проекты стоимостью почти 9,5 трлн рублей
Все новости

Молодую мать обвинили в гибели трех ее малолетних детей при пожаре на Сахалине
Происшествия
Молодую мать обвинили в гибели трех ее малолетних детей при пожаре на Сахалине
pixabay.com  / 

Южно-Сахалинск, 14 июля. Молодой женщине предъявили обвинение в гибели при пожаре троих детей. Как стало известно ФАН, женщина бросила своих отпрысков на произвол судьбы: старшей дочери на тот момент было всего четыре года.

Трагедия произошла в марте этого года. В экстренные службы поступило сообщение о возгорании дома в селе Красногорск Сахалинской области. На место происшествия выдвинулись усиленные наряды сотрудников МЧС, а также медики и блюстители закона. После того, как пожар был потушен, спасатели достали из частного жилища обугленные тела двух девочек и годовалого мальчика. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, дети погибли от отравления угарным газом.

«По данному факту в отношении матери погибших детей возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ. Прокурором утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали ФАН в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.

Стражи порядка установили, что многодетная мать не отличалась благопристойным образом жизни.

«Обвиняемая постоянно употребляла спиртные напитки, — пояснил ФАН источник в правоохранительных органах. — Никто не знает, от каких мужчин она родила своих детей — женщина меняла их как перчатки. Мы опросили свидетелей и выяснили, что на тот момент четырехлетняя девочка, самая старшая из погибших, любила играть с зажигалкой. В день трагедии обвиняемая ушла употреблять алкоголь к своей приятельнице, оставив двух дочерей и годовалого сына на произвол судьбы».

Согласно проведенной экспертизе, пожар начался на кухне — она полностью выгорела. Но тела детей были найдены в спальне. По всей видимости, они пытались спастись от удушливого газа в другой комнате.

Сейчас обвиняемая находится в местном следственном изоляторе под арестом. Она полностью признала свою вину и раскаялась в совершении преступления. Если вина многодетной матери будет доказана в суде, то ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Молодую мать обвинили в гибели трех ее малолетних детей при пожаре на Сахалине
дети пожар уголовное дело смерть сахалинская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru