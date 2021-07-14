Молодую мать обвинили в гибели трех ее малолетних детей при пожаре на Сахалине

Южно-Сахалинск, 14 июля. Молодой женщине предъявили обвинение в гибели при пожаре троих детей. Как стало известно ФАН, женщина бросила своих отпрысков на произвол судьбы: старшей дочери на тот момент было всего четыре года.

Трагедия произошла в марте этого года. В экстренные службы поступило сообщение о возгорании дома в селе Красногорск Сахалинской области. На место происшествия выдвинулись усиленные наряды сотрудников МЧС, а также медики и блюстители закона. После того, как пожар был потушен, спасатели достали из частного жилища обугленные тела двух девочек и годовалого мальчика. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, дети погибли от отравления угарным газом.

«По данному факту в отношении матери погибших детей возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ. Прокурором утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали ФАН в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.

Стражи порядка установили, что многодетная мать не отличалась благопристойным образом жизни.

«Обвиняемая постоянно употребляла спиртные напитки, — пояснил ФАН источник в правоохранительных органах. — Никто не знает, от каких мужчин она родила своих детей — женщина меняла их как перчатки. Мы опросили свидетелей и выяснили, что на тот момент четырехлетняя девочка, самая старшая из погибших, любила играть с зажигалкой. В день трагедии обвиняемая ушла употреблять алкоголь к своей приятельнице, оставив двух дочерей и годовалого сына на произвол судьбы».

Согласно проведенной экспертизе, пожар начался на кухне — она полностью выгорела. Но тела детей были найдены в спальне. По всей видимости, они пытались спастись от удушливого газа в другой комнате.

Сейчас обвиняемая находится в местном следственном изоляторе под арестом. Она полностью признала свою вину и раскаялась в совершении преступления. Если вина многодетной матери будет доказана в суде, то ей грозит до четырех лет лишения свободы.