Рожин рассказал, как Россия может помочь Армении вернуть своих пленных солдат

Россия может добиваться своих целей не только напрямую, но и через третьи стороны, используя впечатляющие возможности своей дипломатии. Об этом в интервью ФАН заявил главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, в котором пообещал продолжить прилагать усилия для возвращения всех армянских пленных из Азербайджана. Глава американского внешнеполитического ведомства также выразил надежду на восстановление деятельности Минской группы ОБСЕ, отметив чрезвычайную важность выработки четкой повестки мирного процесса, которая позволит найти долгосрочное решение конфликта.

«Проблема с рядом армянских военнопленных заключается в том, что Азербайджан отказывается считать их таковыми, — сказал Рожин. — Дело в том, что они были захвачены уже после того, как Баку и Ереван заключили мирное соглашение, а потому считаются азербайджанской стороной не военнопленными, а провокаторами и террористами, которых нужно не обменивать, а судить».

Политолог отметил, что армянским солдатам может грозить от 10 до 15 лет тюремного заключения по уголовным статьям.

«И это при том, что для всех очевидно: это просто солдаты, взятые в плен после официального завершения боевых действий, — добавил эксперт. — Для Баку они являются предметом для торга и еще одним инструментом давления в контексте демаркации границ и территориальных претензий к Армении в тех ее районах, где у Азербайджана есть свои интересы».

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Собеседник ФАН добавил, что напряженность между двумя странами сохранится еще довольно долгое время, в течение которого вооруженный конфликт может вспыхнуть вновь.

«Но очевидно, что Армения организационно к этому не готова, — подчеркнул Рожин. — Так что ей приходится продолжать идти на уступки, и победа Пашиняна на недавних парламентских выборах служит этому гарантом. В этих условиях повлиять на Баку может только Анкара: тут можно вспомнить, что именно через Турцию велись переговоры об освобождении в Ливии социолога Максима Шугалея, завершившиеся успешно».

Политолог убежден, что при желании Москва может повторить этот трюк и использовать влияние Анкары в зоне ее геополитических союзников для давления на них.