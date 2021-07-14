Летний отдых на даче станет куда более комфортным и интересным, если добавить к ежедневным прогулкам на свежем отдыхе купание в бассейне. Игры в воде очень нравятся детям, и такое развлечение обязательно превратится для них в любимое занятие. При этом не обязательно строить стационарную конструкцию или покупать каркасный бассейн: недорогой и практичной альтернативой им являются надувные модели.

В чем их особенности и преимущества? Сколько стоит бассейн надувной для детей? Как выбрать оптимальный по возрасту малышей и подростков? Журналист ФАН нашел ответы на эти вопросы и подготовил рейтинг лучших надувных бассейнов для детей и для дачи.

Особенности надувных бассейнов

От каркасных их отличает мягкая конструкция. Внутри нет жесткого каркаса, который поддерживает форму бассейна. В этом качестве выступает воздух, который нагнетают внутрь изделия. Благодаря этому надувные бассейны обладают рядом преимуществ.

Легкость и компактность . Вес в сложенном состоянии не превышает 5–7 кг. Изделие можно без проблем перевозить в багажнике легкового авто.

. Вес в сложенном состоянии не превышает 5–7 кг. Изделие можно без проблем перевозить в багажнике легкового авто. Простота использования . Чтобы начать пользоваться бассейном, его достаточно надуть и наполнить водой. После купания воду необходимо слить через клапан или используя для этого специальный насос.

. Чтобы начать пользоваться бассейном, его достаточно надуть и наполнить водой. После купания воду необходимо слить через клапан или используя для этого специальный насос. Выбор моделей для самых маленьких и детей постарше. В линейках производителей можно найти надувной бассейн для детей до года, а также модели для ребятни до 12 лет. Самые компактные называют малышовыми, чуть большего размера — детскими. Они отличаются высотой стенок, емкостью, внешним исполнением.

Факт. Среди надувных моделей есть также семейные. Их емкость составляет более 2,5 тысячи литров. Пользоваться таким бассейном можно детям после 12 лет или младшего возраста, но под присмотром взрослых. Преимущество малышовых моделей — в том, что благодаря малой высоте стенок кроха сможет играть и резвиться в воде безопасно.

Федеральное агентство новостей /

Для самых маленьких

Для совсем крох следует выбирать компактную модель. Надувной бассейн для детей от года оснащают бортиками высотой до 17 см. В такой помещается не более 50 литров воды, которая покрывает ножки и животик крохи.

Дизайн всегда — яркий и оригинальный: в виде морской звезды, улитки или грибочка. Модели попроще могут быть просто округлой формы, но обязательно разноцветными. Преимущество малой емкости — в том, что вода в чаше быстро нагревается, и кроха в ней точно не замерзнет.

Совет. Для малышей выбирайте надувной бассейн с надувным дном. Оно мягкое и прочное, крохе будет комфортно находиться в такой чаше. Присмотритесь к моделям с навесом: даже поставив емкость на солнце, можно не переживать, что ребенок перегреется или обгорит. В тени можно с удовольствием играть на свежем воздухе до нескольких часов.

Для детей до 3 лет

Малыши этого возраста очень активны, поэтому для купания следует выбирать модели с безопасной высотой стенок. Оптимальная ― до 35 см, при этом сам надувной бассейн для детей до трех лет не обязательно должен быть компактным. Можно подыскать модель прямоугольной формы, в которой смогут плескаться два малыша, емкость такой составит до 90 литров. Или круглый резервуар диаметром чуть более метра, емкостью до 250 литров.

Другой вариант ― надувной бассейн для детей с горкой или настоящий игровой комплекс. Такой мини-аквапарк надолго увлечет компанию ребятни: оснащенный горкой, фонтаном, надувными игрушками, навесом, он станет местом интересных и безопасных игр.

Совет. Обратите внимание на дно модели. Идеальный вариант ― бассейн с надувным дном, на котором комфортно сидеть и передвигаться. Если дно не надувное, выбирайте модель с многослойным днищем и подстилкой: сквозь несколько слоев материала в меньшей степени ощущаются неровности грунта, а само дно лучше защищено от прокола камнями и ветками.

Для детей 5–7 лет

В этом возрасте можно отдавать предпочтение более емким моделям с высотой стенок до 45 см. Их емкость может быть разной и определяется диаметром. Если вы хотите, чтобы в бассейне плескались 2–3 ребенка, отдайте предпочтение модели диаметром 1,5–1,7 м вместимостью около 700 литров. Для компании побольше можно выбрать овальный или прямоугольный бассейн той же емкости, в котором легко разместятся 4–5 человек.

Совет. Выбирайте надувной бассейн для детей от пяти лет с независимыми камерами. Такой в большей степени устойчив к проколу и повреждению. Более устойчивы модели с надувным верхним кругом, который удерживает корпус и служит комфортным подлокотником.

Для детей 8–12 лет

Для ребятни этого возраста следует выбирать бассейн побольше ― с высотой бортов до 70 см. Но если дети играют в воде под присмотром взрослых, можно отдать предпочтение семейной модели высотой до 80 см. Такой большой надувной бассейн для детей станет любимым местом отдыха и детворы, и родителей. Он может вмещать от 2,5 до 7,5 кубометра воды, обычно выполнен из многослойного ПВХ, армированного сеткой, что повышает прочность бортов и увеличивает срок его службы.

Совет. В бассейнах большой емкости сложно часто менять воду, поэтому выбирайте модель с фильтрующим насосом. Он очищает воду от загрязнений, позволяя ей дольше оставаться чистой. Ухаживать за фильтром несложно: достаточно регулярно, не реже одного раза в сезон, менять картридж.

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Рекомендации по уходу

Чтобы бассейн прослужил долго, соблюдайте простые рекомендации по уходу.

Меняйте воду как можно чаще. Это несложно делать в бассейнах малой емкости для самых маленьких. Частая замена воды станет залогом безопасных игр для крохи и позволит изделию служить дольше.

Удаляйте с поверхности воды крупный мусор. Если емкость бассейна не позволяет регулярно сливать воду, убирайте листья, траву и другой крупный мусор сачком. Так вы дольше сохраните воду чистой и снизите нагрузку на фильтрующую систему.

Сливайте воду аккуратно. Откройте специальный клапан и позвольте воде спокойно стечь, не надавливая на стенки. Для слива бассейна большой емкости используйте специальный шланг (он может входить в комплект или покупается отдельно). С его помощью можно направить воду в любую точку участка или в канализацию. Быстро и безопасно опустошить чашу поможет электронасос. Он же выкачает из изделия воздух, чтобы компактно сложить его на зимнее хранение.

Промывайте поверхность после слива воды. Используйте мыльный раствор и чистую воду, чтобы смыть слизь и грязь со стенок. Не складывайте грязную чашу на зимнее хранение: из-за загрязнений ее стенки могут слипнуться и разорваться при попытке надуть изделие.

Хорошо просушите бассейн перед упаковкой. Тщательно вытрите поверхность и позвольте ей просохнуть на воздухе. После этого сверните и уберите в зимний чехол. Если производитель рекомендует присыпать поверхность тальком, сделайте это: так вы предупредите повреждения и заломы резервуара зимой.

Храните в темном месте. ПВХ, из которого сделан резервуар, устойчив к ультрафиолету, однако срок его службы на солнце ограничен. Уложив бассейн для хранения в темное место, вы обеспечите ему максимальный период эксплуатации в летнее время.

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Рейтинг лучших надувных бассейнов для детей

Мы сделали подборку моделей бассейнов для самых маленьких и детей старшего возраста. Все они получают хорошие отзывы пользователей и заслужили их доверие. Яркий дизайн, удобные габариты, простота и надежность использования делают их отличным выбором для летнего дачного отдыха.

Intex Mushroom Baby

market.yandex.ru / Prt Scr

Бессменным фаворитом родителей малышей до полутора лет остается надувной бассейн для детей Intex в виде грибочка. Его глубина — всего 13 см, бортики — округлые и мягкие, а дно надувается одновременно со стенками, превращаясь в комфортный мат. В резервуар помещается всего 45 литров воды, поэтому ее можно легко менять после каждого купания. Такой аксессуар можно использовать не только на даче, но и захватить в поездку к морю: морская вода в начале купального сезона может казаться прохладной, а в чаше Mushroom Baby она быстро нагревается на солнце. Шляпка грибочка защищает кроху от солнца, что делает игры в воде еще более комфортными и безопасными.

Покупатели отмечают, что для годовалых малышей этот бассейн ― настоящая находка. Он быстро заполняется, для чего достаточно четырех ведер воды, надувать его несложно без насоса. Материал — плотный и надежный, днище — объемное и мягкое. На море можно использовать для катания крохи по мелководью, но только придерживая с двух сторон. Но для слишком активных малышей модель может не подойти: шустрый кроха легко преодолеет низкие бортики, если заскучает. Кроме того, тень от грибочка нужно «настраивать»: в зависимости от положения солнца она может оказаться не на ребенке, а в стороне от бассейна.

Средняя цена: 1140 рублей.

Bestway Play 51124 Set

market.yandex.ru / Prt Scr

Из бассейнов для самых маленьких крохи быстро вырастают ― их хватает буквально на один год. Поэтому многие родители стремятся выбрать самую доступную по стоимости модель. Хорошим решением станет надувной бассейн для детей Bestway, украшенный ярким рисунком и дополненный надувным кругом и мячиком. Его емкость невелика, чуть менее 140 литров, а высота стенок в 20 см идеально подходит для малышей первых лет жизни. При этом он достаточно большой ― диаметром более метра, поэтому одному ребенку в нем точно будет просторно и интересно.

По мнению покупателей, бюджетный резервуар справляется со своими обязанностями. Крохи с удовольствием играют в воде, которая быстро нагревается на солнышке. Круг и мячик считают приятным бонусом, который хорош и на море, и на даче. Материал — плотный и надежный, размер ― большой, что еще нужно для детского счастья! Но, по мнению некоторых родителей, все же модель стоит улучшить: клапан для надувания кажется неудобным, а сам материал обладает специфичным запахом, который, впрочем, со временем выветривается.

Средняя цена: 987 рублей.

Intex Happy Crab

market.yandex.ru / Prt Scr

Этот веселый краб зарядит позитивом родителей и станет любимым местом для игр малыша до трех лет. У него довольно высокие бортики ― целых 51 см, поэтому здесь можно не только сидеть, но и по-настоящему плавать. Верхняя часть выполнена в виде надувного круга: он надежно удерживает резервуар от деформации и служит комфортным подлокотником. Диаметр чаши ― целых 183 см, а ее емкость достаточна, чтобы рядом с крохой расположились мама или папа.

По отзывам пользователей, резервуар куда больше, чем выглядит на картинке в интернет-магазине, и это становится приятным сюрпризом. Надувается быстро, яркий и красивый, с удобной и безопасной глубиной, плотным армированным днищем. Установить его несложно и можно использовать для крох после года, если набирать воду не доверху, а примерно на треть. В модели предусмотрены отверстия для установки фильтрующего насоса, но сам насос в комплект не входит, покупать его нужно отдельно.

Средняя цена: 3499 рублей.

Bestway Fast Set 57392

market.yandex.ru / Prt Scr

Чтобы установить этот надувной бассейн для детей, понадобится всего десять минут. Его конструкция такова, что надувать резервуар целиком не нужно. Достаточно надуть верхнее кольцо и заполнить емкость водой, благодаря чему стенки поднимутся вверх. Их высота ― чуть более полуметра, а потому производитель рекомендует модель для детей возрастом от шести лет. Но пользователи отмечают, что он куда более универсален: диаметр 183 см и вместимость в почти тонну воды делают его любимым местом для семейного отдыха.

Одно из преимуществ модели ― доступная стоимость, поэтому ее уверенно выбирают на дачу. Но к параметрам и качеству товара у покупателей нередко возникают вопросы. При замере габариты оказываются чуть меньше заявленных, а если заливать воду до самого края, облокотившись на борт, можно случайно слить несколько литров. Другой частый недостаток ― некачественная фиксация клапана, который со временем начинает отходить, а нередко и отрывается. Чтобы не допускать этого, пользователи советуют вовремя фиксировать его герметиком.

Средняя цена: 2236 рублей.

Intex Dinoland Play Center

market.yandex.ru / Prt Scr

Игровой центр Dinoland, конечно, ― не полноценный бассейн, поплавать в нем не получится. Его глубина всего 15 см, а внутрь помещается около 280 литров воды. Его главное достоинство ― горка, которая превращает модель в настоящий игровой центр. Он увлечет малышню от года до шести лет: забавные фигурки, широкая горка, мягкая надувная площадка и арка с фонтанчиком точно не позволят детворе скучать.

Мнения пользователей об этом комплексе разделились. Они считают, что лучший подарок детям сложно придумать. Другие отмечают недостатки: например, для работы фонтана на горке нужно подключать шланг, но вода бежит холодная, что не слишком комфортно. Дно называют слишком жестким и советуют производителю заменить его надувным. А чтобы надуть комплекс, нужно приложить слишком много сил или дополнительно потратиться на насос, который решает проблему.

Средняя цена: 4719 рублей.