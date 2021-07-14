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Оппозиция Венесуэлы призвала начинать «протесты как на Кубе»
Весь мир
Оппозиция Венесуэлы призвала начинать «протесты как на Кубе»
Global Look Press  /  Alberto Ortega / Keystone Press Agency

Каракас, 14 июля. Оппозиционный лидер Леопольдо Лопес призвал венесуэльцев к протестам «как это происходит на Кубе». Об этом политик сообщил в ходе пресс-конференции своей партии «Народная воля» (Voluntad Popular).

Призыв был сделан во время собрания в Zoom представителей партии Voluntad Popular по поводу исчезновения одного из членов Фредди Гевары. Местонахождение мужчины на данный момент неизвестно.

Оппозиционер подчеркнул, что «как и на Кубе, наступило время возобновить протестное движение в Венесуэле».

Однако Лопес, который находится в Мадриде с конца 2020 года, не сообщил конкретных деталей для проведения манифестаций и не сказал, сможет ли он сам явиться на них.

Также Лопес выразил солидарность с Геварой, который был предположительно задержан по обвинениям в подготовке нападений криминальных банд на правительство.

«Хочу особенно поприветствовать семью Фредди. Многие люди из нашей партии прошли через похожую ситуацию. Уже более 500 членов «Народной воли» были задержаны. Все лидеры нашей организации заключены в тюрьму, преследуются или находятся в изгнании», — начал свое выступление Лопес.

Политик предположил, что арест Гевары может быть совершен по требованию кубинского правительства, которое пытается «отвлечь внимание от протестов, которые происходят на острове». 

Фредди Гевара укрывался три года в посольстве Чили и вышел оттуда в сентябре 2020 года после помилования 110 оппозиционеров президентом Николасом Мадуро. В ноябре 2017 года Гевара, который на тот момент занимал пост вице-председателя парламента, потерял свою депутатскую неприкосновенность из-за обвинений в подстрекательстве к насилию. Он был одним из организаторов массовых протестов в 2017 году.

12 июля Мадуро сообщил, что в результате операции были арестованы 20 боевиков из Колумбии, которые обучали банды квартала Кота 905 в Каракасе. Он добавил, что колумбийских наемников для этих целей нанял оппозиционер Лопес.

Мадуро обвинил его в финансировании преступных группировок и их террористической деятельности на территории Венесуэлы.

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