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Регионы РФ будут получать компенсации за использование механизма инвествычета
Экономика
Регионы РФ будут получать компенсации за использование механизма инвествычета
Невские Новости

Москва, 14 июля. Регионы Российской Федерации, где бизнес может пользоваться инвестиционным вычетом, смогут компенсировать часть выпадающей прибыли.

Речь идет об инвествычете по налогу на доходы (ИНВ). Правила распределения дотаций на данные цели в текущем году были утверждены председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

«Территории, предоставляющие предпринимателям возможность пользоваться инвестиционным налоговым вычетом, смогут получить до 200 млн рублей за каждую компанию», — сообщает пресс-служба кабмина.

В данных правилах существует оговорка. Согласно ей, компания не должна быть связана с игорным бизнесом, а также финансовой сферой, добычей полезных ископаемых или страховой деятельностью.

Национальная ассоциация участников фондового рынка ранее предложила увеличить сумму, с которой можно получить налоговый вычет по индивидуальным инвестиционным счетам. Согласно инициативе, для этого необходимо три года не закрывать ИИС.

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