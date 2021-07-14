Банк России представил официальные курсы валют на 14 июля

Москва, 14 июля. Курс нацвалюты США вырос по отношению к рублю на 6,47 копейки, составив 74,12 рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Стоимость европейской валюты, наоборот, опустилась к рублю. Евро подешевел на 39,03 копейки и оказался на уровне 87,39 рубля за единицу.

Биржевой курс доллара по отношению к российской валюте вырос на одну копейку, достигнув значения в 74,305 рубля. Евро на старте торгов Московской биржи продемонстрировал сокращение на 2,5 копейки до 87,5 рубля.

Рубль стабильно демонстрирует укрепление своих позиций с конца прошлой недели. На этом фоне американская валюта способна опуститься к 73-71 рублю за доллар, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.