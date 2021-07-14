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Президент Алжира помиловал осужденных за мошенничество на экзаменах школьников
Весь мир
Президент Алжира помиловал осужденных за мошенничество на экзаменах школьников
Prt Scr facebook.com  / 

Алжир, 14 июля. Министерство юстиции объявило, что президент Абдельмаджид Теббун распорядился освободить 64 заключенных, которых осудили за мошенничество на экзаменах в государственной средней школе.

По информации ведомства, лидер североафриканской страны порекомендовал с состраданием отнестись к подросткам, оказавшимся в тюрьме после обмана.

«В этом контексте компетентные судебные органы начнут принимать соответствующие меры для освобождения около 64 человек, чтобы они могли присоединиться к семьям к концу этой недели», — добавили в министерстве.

Приговоры осужденным варьировались от шести месяцев до трех лет в дополнение к существенным штрафам. Хотя мошенничество на экзаменах широко распространено в Алжире, поскольку вопросы и ответы к ним публикуются в социальных сетях.

Ранее власти отключали доступ в интернет по всей стране на пять дней, чтобы школьники без посторонней помощи сдали итоговое тестирование. Кроме того, блокировали приложения для обмена сообщениями.

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