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Посол России в Китае не подтвердил взаимные визиты лидеров в 2021 году

  /   Обновлено: 14 июля 2021 14:24
Политика
Посол России в Китае не подтвердил взаимные визиты лидеров в 2021 году
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Пекин, 14 июля. Лидеры России и Китая не совершали взаимные визиты в 2021 году, сообщил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Как отметил Денисов в интервью китайскому изданию Global Times, президент РФ Владимир Путин может прибыть в Китай в 2021 году. По словам дипломата, все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

«План наших обменов на высоком уровне включает визит президента Путина в Китай, и обе стороны желают этого», — рассказал Денисов журналистам.

Посол добавил, что Пекин надеется на визит Путина, так как он станет первым иностранным лидером, который посетит КНР после пандемии. Несмотря на отсутствие личных контактов в течение двух лет, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают тесный контакт.

Путин 1 июля поздравил Си Цзиньпина со 100-летием Коммунистической партии Китая. По словам российского лидера, Пекин играет конструктивную роль в противостоянии глобальным угрозам.

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Си Цзиньпин путин россия китай
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