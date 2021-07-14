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В Сети опубликовали видео из лагеря афганских беженцев в Таджикистане

  /   Обновлено: 14 июля 2021 14:12
Политика
В Сети опубликовали видео из лагеря афганских беженцев в Таджикистане
wikipedia.org  /  ISAF Headquarters Public Affairs Office / Общественное достояние

Душанбе, 14 июля. Полигон Момирак в Таджикистане переоборудовали под лагерь для беженцев из Афганистана, в том числе афганских военнослужащих.

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры из лагеря для афганских беженцев, который был развернут в нескольких километрах от города Куляба. Туда привозят солдат афганских правительственных сил, которые перешли границу между Афганистаном и Таджикистаном.

Сейчас на территории лагеря пусто, палатки свободны — последнюю группу афганцев отправили домой четыре дня назад.

Ранее официальные афганские власти призвали страны Европы воздержаться от принудительной депортации беженцев из Афганистана в течение по крайней мере следующих трех месяцев. В заявлении говорилось, что это вынужденная просьба, которая продиктована продолжающимися боестолкновениями между правительственной армией и запрещенным в РФ движением «Талибан»1.

Россия неоднократно заявляла, что обеспокоена сложившейся ситуацией в Афганистане. В МИД РФ опасаются, что хаосом войны могут воспользоваться боевики из запрещенной в России организации ИГИЛ1, передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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