Сопредседателя фракции ОПЗЖ Бойко вызвали на допрос в СБУ

Киев, 14 июля. Служба безопасности Украины (СБУ) проведет допрос сопредседателя парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрия Бойко и еще четырех народных депутатов.

С представителями партии ОПЗЖ хотят побеседовать по делу о соглашении размещения Черноморского флота России в Крыму. Об этом изданию «РБК-Украина» сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

«Указанные граждане были вызваны на допрос по так называемому делу «Харьковских соглашений»», — сообщил он.

Ранее депутат Рады Ренат Кузьмин обвинил СБУ в том, что ведомство сфабриковало экспертизу по делу главы ОПЗЖ Виктора Медведчука. Это сделано, чтобы убрать лидера партии с политической арены.