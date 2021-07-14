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Сопредседателя фракции ОПЗЖ Бойко вызвали на допрос в СБУ

  /   Обновлено: 14 июля 2021 14:22
Политика
Сопредседателя фракции ОПЗЖ Бойко вызвали на допрос в СБУ
wikipedia.org  /  government.ru

Киев, 14 июля. Служба безопасности Украины (СБУ) проведет допрос сопредседателя парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрия Бойко и еще четырех народных депутатов.

С представителями партии ОПЗЖ хотят побеседовать по делу о соглашении размещения Черноморского флота России в Крыму. Об этом изданию «РБК-Украина» сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

«Указанные граждане были вызваны на допрос по так называемому делу «Харьковских соглашений»», — сообщил он.

Ранее депутат Рады Ренат Кузьмин обвинил СБУ в том, что ведомство сфабриковало экспертизу по делу главы ОПЗЖ Виктора Медведчука. Это сделано, чтобы убрать лидера партии с политической арены.

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